Жил с крысами, собирал бутылки: Плющенко рассказал о старте своей карьеры

Путь двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на пьедесталы почёта был тернист, и связано это не только с изнуряющими тренировками и высокой конкуренцией в спорте. На старте своей карьеры 11-летний Плющенко перебрался из Волгограда в Санкт-Петербург, где мальчик столкнулся с нищетой. Для выживания ему приходилось сдавать бутылки.

"Она стеснялась этого очень, я говорил: "Мама, постой, я сейчас сам сбегаю". Шли на тренировку или с тренировки и собирали бутылки", — поведал спортсмен в интервью Tatler.

Также он рассказал, что жил в ужасных условиях — в шестиметровой комнатке с крысами, мышами. Даже во время Олимпиад спал в машине. Его родители хотели приобрести в Петербурге комнату в коммунальной квартире, но для этого требовалось продать в Волгограде квартиру, гараж и дачу.

"Мне было двенадцать лет, но я сказал: "Ни в коем случае этого не делайте. Если у меня не получится, где мы будем жить и что будем делать? Так хоть в Волгоград вернёмся", — вспомнил спортсмен.

Ранее Лайф сообщал, что фигурист решил попробовать свои силы в единоборствах. Евгений Плющенко опубликовал видео со своих тренировок по кикбоксингу с трёхкратным чемпионом мира.

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