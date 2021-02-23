Из-за взрыва на газовой магистрали под Оренбургом остановлен транзит газа в Казахстан

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Из-за взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области остановлен транзит газа в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург — Новопсков", — говорится в сообщении.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, сейчас на повреждённом участке догорают остатки газа из перекрытой магистрали. После этого начнётся ликвидация последствий ЧП. Ситуация находится под полным контролем МЧС.

Напомним, взрыв произошёл около 8:40 утра по московскому времени в семи километрах от посёлка Мухранова. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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