Назван "суперпродукт" от всех болезней

Репчатый лук в очередной раз получил звание "суперпродукта" и буквально "творящего чудеса" овоща. Такими эпитетами его осыпало, опираясь на результаты исследований, турецкое издание Milliyet.

"Богатый витаминами и питательными веществами, укрепляющими наше здоровье, репчатый лук — это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса!" — утверждают турецкие журналисты.

Издание, опираясь на результаты научного исследования, утверждает, что при ежедневном употреблении лука плотность костей повысится на 5%. Помимо этого, он также выведет из организма холестерин, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшит пищеварение и насытит организм 25 видами разных природных антиоксидантов.

Но и это ещё не всё. Автор статьи утверждает, что благодаря особым волокнам, которые снимают стресс, лук может улучшить качество сна человека; благодаря содержащемуся в нём кверцетину — веществу, которое борется с катарактой — лук поможет сохранить зрение; а из-за богатого содержания в нём витаминов — ещё и обеспечит долголетием.

Ранее о том, что он считает суперпродуктом, рассказал доктор Мясников.

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