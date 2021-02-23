Кричал с просьбой о помощи: Лайф узнал подробности нападения подростков на школьника в Новосибирске

В Новосибирске избитого толпой подростков 12-летнего мальчика подобрал на улице проезжавший мимо водитель. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что ребёнок лежал на снегу и не мог встать.

Илья ушёл из дома в 12:30, а спустя два часа его принесли домой с переломом позвоночника. Мальчика по дороге домой с горки окружили шестеро малолетних хулиганов и начали искать повод для драки. Ребята выглядели старше Ильи. Они начали обзываться, а затем потребовали, чтобы подросток назвал своё имя, на что получили отказ. В ответ школьники заявили: "Тогда мы будем звать тебя Гоша и вытащи эту красную штуку изо рта", имея в виду съёмные брекеты. Несмотря на то что ребят было шестеро, Илья подчиниться их приказам отказался.

Мальчика повалили на снег и накинулись толпой. Справиться с шестью хулиганами Илья не мог. Он звал на помощь, но никого поблизости не оказалось. Но нападавших он запомнил немного: один был в серых валенках, другой в вязаной цветной шапке, третий в красной куртке, остальные в тёмных куртках. В какой-то момент школьник смог вырваться и убежать, но вскоре без сил рухнул на снег. Там его и нашли.

По словам собеседника Лайфа, у мальчика компрессионный неосложнённый перелом позвоночника. Следующие полгода ему придётся носить специальный корсет. Всё это время в школу Илье нельзя — врачи запретили ему сидеть, поэтому его должны перевести на домашнее обучение. Также мальчику два года нельзя ходить в спортивные секции.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области 11-летний школьник отказался возвращаться домой после уроков, так как родители бьют его за плохие оценки.

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