В Оренбуржье ликвидировали утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе
По предварительным данным, на ремонт участка потребуется два дня.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области полностью ликвидирована. Об этом сообщили в региональном правительстве. Газ временно пустили по запасной схеме.
"Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — заявили региональные власти.
Напомним, взрыв произошёл около 8:40 утра по московскому времени в семи километрах от посёлка Мухраново. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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