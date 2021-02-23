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В Оренбуржье ликвидировали утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе

По предварительным данным, на ремонт участка потребуется два дня.

23 февраля 2021, 09:06
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Утечка газа после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбургской области полностью ликвидирована. Об этом сообщили в региональном правительстве. Газ временно пустили по запасной схеме.

"Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — заявили региональные власти.

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Напомним, взрыв произошёл около 8:40 утра по московскому времени в семи километрах от посёлка Мухраново. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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