В полиции Москвы рассказали о новых уловках мошенников в соцсетях

В социальных сетях мошенники обманывают граждан, предлагая им быстро подзаработать или что-то выиграть. Об этом предупредили в столичном главке МВД.

"Входя в доверие к пользователям Сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей", — отметили в полиции.

Россиян призвали не терять бдительности при любом общении с неизвестным в соцсетях. Необходимо ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомцам конфиденциальные данные.

Недавно в МВД рассказали о том, что мошенники могут звонить на телефоны жертв, подменяя мобильный номер, чтобы выдать себя за сотрудников банков или полиции.

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