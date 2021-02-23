В полиции Москвы рассказали о новых уловках мошенников в соцсетях
Нельзя передавать какие-либо личные данные незнакомцам.
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В социальных сетях мошенники обманывают граждан, предлагая им быстро подзаработать или что-то выиграть. Об этом предупредили в столичном главке МВД.
"Входя в доверие к пользователям Сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей", — отметили в полиции.
Россиян призвали не терять бдительности при любом общении с неизвестным в соцсетях. Необходимо ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомцам конфиденциальные данные.
Недавно в МВД рассказали о том, что мошенники могут звонить на телефоны жертв, подменяя мобильный номер, чтобы выдать себя за сотрудников банков или полиции.
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