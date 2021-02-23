Дочь Урганта снялась с темнокожим бойфрендом в эпатажной фотосессии
Этим она вызвала восторг у некоторых поклонников.
Фото © Instagram / e_ttg
Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в рекламной фотосессии вместе со своим темнокожим бойфрендом. Об этом сообщил Cosmopolitan.
Идею съёмки паре подкинул дизайнер Симон Порт Жакмю. Сообщается, что молодые люди встречаются с 2019 года и не стесняются демонстрировать свои чувства публично, в том числе на смелых кадрах.
Поклонники пришли в восторг от провокационной съёмки и засыпали Эрику тёплыми словами в комментариях.
Напомним, что ранее на радость фанатам также обнажилась 22-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова.
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