Дочь Урганта снялась с темнокожим бойфрендом в эпатажной фотосессии

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в рекламной фотосессии вместе со своим темнокожим бойфрендом. Об этом сообщил Cosmopolitan.

Идею съёмки паре подкинул дизайнер Симон Порт Жакмю. Сообщается, что молодые люди встречаются с 2019 года и не стесняются демонстрировать свои чувства публично, в том числе на смелых кадрах.

Поклонники пришли в восторг от провокационной съёмки и засыпали Эрику тёплыми словами в комментариях.

Напомним, что ранее на радость фанатам также обнажилась 22-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова.

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