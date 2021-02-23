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Дочь Урганта снялась с темнокожим бойфрендом в эпатажной фотосессии

Этим она вызвала восторг у некоторых поклонников.

23 февраля 2021, 11:46
<p>Фото © Instagram / e_ttg</p>

Фото © Instagram / e_ttg

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в рекламной фотосессии вместе со своим темнокожим бойфрендом. Об этом сообщил Cosmopolitan.

Идею съёмки паре подкинул дизайнер Симон Порт Жакмю. Сообщается, что молодые люди встречаются с 2019 года и не стесняются демонстрировать свои чувства публично, в том числе на смелых кадрах.

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Поклонники пришли в восторг от провокационной съёмки и засыпали Эрику тёплыми словами в комментариях.

Напомним, что ранее на радость фанатам также обнажилась 22-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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