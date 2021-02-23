На Украине рассказали, при каких условиях откажутся от российской электроэнергии
Там напомнили о варианте импорта электричества из Европы.
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Для того чтобы Украина смогла отказаться от импорта российской электроэнергии, сперва необходимо провести масштабные ремонтные работы соответствующей инфраструктуры в стране, которая на сегодняшний день по большей части не работает. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.
"Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работали, а не как сейчас", — отметил он в эфире телеканала ICTV.
По мнению Витренко, Украине давно пора отказаться как от российской электроэнергии, так и от белорусской. Вместо этого он предложил присоединиться к европейской системе электроснабжения, напомнив, что разговоры об этом когда-то уже велись в правительстве.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине могут начать отключать свет в домах по графику из-за низких запасов угля на ТЭС. С 1 февраля Киеву пришлось возобновить импорт электроэнергии из России. Позже глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал невозможность полного отказа от российской электроэнергии.
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