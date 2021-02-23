Прокуратура Швеции выдвинула обвинения "российскому шпиону" спустя два года после задержания

По версии следствия, арестованный сотрудничал со спецслужбами РФ с 2017 года.

Прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России 47-летнему подданному королевства, которого задержали в Стокгольме в феврале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Я утверждаю, что, работая консультантом на прежних местах, он собирал материал для передачи иностранной державе, в данном случае России. То, что ему за это хорошо платили, говорит о том, как русские ценили его информацию", — заявил прокурор Матс Юнгквист.

Он уточнил, что арестованный был задержан в феврале 2019 года в одном из ресторанов Стокгольма во время встречи с сотрудником российского посольства, который благодаря дипломатическому иммунитету свободно покинул это место. По данным следствия, у обвиняемого при задержании изъяли около 28 тысяч крон (около трёх тысяч долларов, или 210 тыс. рублей), которые он якобы получил от собеседника.