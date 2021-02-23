Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2021, 14:12

Прокуратура Швеции выдвинула обвинения "российскому шпиону" спустя два года после задержания

Фото © Atila Altuntas / Anadolu Agency / Getty Images

Фото © Atila Altuntas / Anadolu Agency / Getty Images

По версии следствия, арестованный сотрудничал со спецслужбами РФ с 2017 года.

Прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России 47-летнему подданному королевства, которого задержали в Стокгольме в феврале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Я утверждаю, что, работая консультантом на прежних местах, он собирал материал для передачи иностранной державе, в данном случае России. То, что ему за это хорошо платили, говорит о том, как русские ценили его информацию", — заявил прокурор Матс Юнгквист.

Он уточнил, что арестованный был задержан в феврале 2019 года в одном из ресторанов Стокгольма во время встречи с сотрудником российского посольства, который благодаря дипломатическому иммунитету свободно покинул это место. По данным следствия, у обвиняемого при задержании изъяли около 28 тысяч крон (около трёх тысяч долларов, или 210 тыс. рублей), которые он якобы получил от собеседника.

СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"
СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

Обвинение полагает, что "шпион" незаконно переносил материалы с рабочего компьютера на свой ноутбук, а затем на USB-носители, а также фотографировал материалы с экрана своего рабочего компьютера. Согласно версии следствия, специалист высокотехнологичной индустрии страны работал на российские спецслужбы с 2017 года. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Швеция
  • шпионы
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar