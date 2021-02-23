Медведев и Лукашенко провели телефонные переговоры

Из-за плотных рабочих графиков Дмитрий Медведев не смог лично встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время его недавнего визита в Сочи. В итоге зампред Совета безопасности РФ провёл телефонные переговоры с белорусским лидером.

"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее" , — рассказали РИА "Новости" в секретариате Медведева.

Как стало известно ранее, на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако заявил, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.