Медведев и Лукашенко провели телефонные переговоры
Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза РФ, они договорились встретиться позднее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Из-за плотных рабочих графиков Дмитрий Медведев не смог лично встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время его недавнего визита в Сочи. В итоге зампред Совета безопасности РФ провёл телефонные переговоры с белорусским лидером.
"Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личной встречи не состоялось, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее", — рассказали РИА "Новости" в секретариате Медведева.
Как стало известно ранее, на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи обсуждались вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важная на сегодняшний день тема — вакцинация от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако заявил, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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