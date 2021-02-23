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Сергей Зверев шокировал подписчиков армейским фото

Король гламура служил в Польше в войсках ПВО, вернулся в звании старшего сержанта.

23 февраля 2021, 10:35

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев поздравил подписчиков с Днём защитника Отечества и опубликовал своё армейское фото. Многие не смогли узнать короля гламура в советском солдате со снимка.

"Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны. Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской армии", — написал Зверев в "Инстаграме".

"Я в шоке! Не узнала бы", "Какой славный мальчишка", "Уже тогда с модной причёской", "Необыкновенно красивый и милый", "Какой красавец, глаз не оторвать", — гласят комментарии под армейским снимком Зверева.

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Ранее Зверев призвал россиянок следить за собой на самоизоляции и не пугать домашних. По его мнению, от внешнего вида девушек на карантине в шоке мужья, соседи и даже питомцы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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