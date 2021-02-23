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В США экипаж авиалайнера рассказал о встрече с сигарообразным НЛО

Он был похож на крылатую ракету.

23 февраля 2021, 10:14
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

В США экипаж пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании American Airlines рассказал о встрече с неопознанным летающим объектом. Об этом сообщает издание The War Zone.

"Не хочется говорить это, но оно (НЛО. — Прим. ред.) было похоже на длинный цилиндрический объект, выглядящий почти как нечто, похожее на крылатую ракету, которая очень быстро перемещалась прямо над нами", — отметил экипаж лайнера.

Этот случай произошёл на северо-востоке штата Нью-Мексико. Подобное, как отметили в The War Zone, уже происходило три года назад.

Но возможно, что всему этому есть более рациональное объяснение. На территории штата находится ракетный полигон армии США, ряд других военных объектов и зон с ограниченным доступом. Однако проблема в том, что обычно любые запуски из таких мест согласовываются с аэропортами и экипажами гражданских рейсов, хотя бывали случаи отклонения ракет от заданного курса.

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А недавно, один американский исследователь-уфолог признался, что получил более 150 страниц текста от Управления военной разведки США. В них военные фактически согласились с циркулирующей информацией, об изучении специалистами Пентагона обломков после крушения НЛО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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