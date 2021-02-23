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Их ответ нашей Алёнке: в Британии установили пугающий "памятник" Маргарет Тэтчер

Но зато он стоил всего пять фунтов стерлингов.

23 февраля 2021, 10:06
<p>Фото © <a href="https://www.ladbible.com/news/news-statue-of-margaret-thatchers-head-on-spike-erected-in-her-home-town-20210222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lad Bible</a></p>

Фото © Lad Bible

Пугающий памятник в виде насаженной на пику головы бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер установили прямо у её дома. И что пугает больше — это застывшая на лице гримаса агонии. О таком жутковатом памятнике пишет Lad Bible.

Целиком же композиция выглядит следующим образом: это часть офисного стула, к которому приделана длинная пика с насаженной на неё головой политика. "Монумент" был воздвигнут на том месте, где вскоре должны установить официальную скульптуру Тэтчер примерно за 300 тысяч фунтов (около 31 миллиона рублей).

В Петербурге появился памятник Моргенштерну за полмиллиона

В Петербурге появился памятник Моргенштерну за полмиллиона

Автор пугающего изваяния Марк Робла заявил, что решил помочь правительству сэкономить, ведь его вариант памятника Тэтчер обошёлся ему всего в пять фунтов (около 500 рублей). Конструкцию он монтировал под покровом ночи, а вот что произошло с предметом современного искусства дальше, неизвестно.

Напомним, что на днях жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 миллиона рублей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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