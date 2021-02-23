Их ответ нашей Алёнке: в Британии установили пугающий "памятник" Маргарет Тэтчер

Пугающий памятник в виде насаженной на пику головы бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер установили прямо у её дома. И что пугает больше — это застывшая на лице гримаса агонии. О таком жутковатом памятнике пишет Lad Bible.

Целиком же композиция выглядит следующим образом: это часть офисного стула, к которому приделана длинная пика с насаженной на неё головой политика. "Монумент" был воздвигнут на том месте, где вскоре должны установить официальную скульптуру Тэтчер примерно за 300 тысяч фунтов (около 31 миллиона рублей).

Автор пугающего изваяния Марк Робла заявил, что решил помочь правительству сэкономить, ведь его вариант памятника Тэтчер обошёлся ему всего в пять фунтов (около 500 рублей). Конструкцию он монтировал под покровом ночи, а вот что произошло с предметом современного искусства дальше, неизвестно.

Напомним, что на днях жуткая Алёнка из Нововоронежа ушла с молотка за 2,6 миллиона рублей.

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