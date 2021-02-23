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За день Илон Маск "обеднел" более чем на $ 10 миллиардов

Резко упала стоимость принадлежащих ему акций.

23 февраля 2021, 09:55
<p>Фото © Hannibal Hanschke-Pool / Getty Images</p>

Фото © Hannibal Hanschke-Pool / Getty Images

За прошедшие сутки генеральный директор "Теслы" Илон Маск потерял 13 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании. Об этом сообщил Forbes.

Акции упали на 8,55% — до 714,5 доллара. Причиной такой реакции рынка мог стать биткоин, резко потерявший в цене. Tesla ранее вложила в него 1,5 миллиарда долларов.

Одной из возможных причин этой ситуации также могли стать заявления Маска о слишком высоких ценах на популярные криптовалюты.

Однако стоит заметить, что Tesla не единственная компания, которая пострадала. Снизились акции у корпораций Apple, Amazon, Microsoft и индексов Nasdaq с Dow Jones.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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