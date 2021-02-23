Массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом — видео
Сейчас участки дорог, охваченные метелью, закрыты.
Видео © Соцсети
Массовая авария произошла на трассе в Оренбургской области. Причиной тому стала сильная непогода в регионе.
ДТП произошло на автодороге М-5 "Урал" между Оренбургом и Орском. Сильнейшая метель обрушилась на район и создала сложные условия для водителей, снизив фактическую видимость на дороге до нескольких десятков метров. По данным Лайфа, участниками аварии могли стать четыре автомобиля. Никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако на трассе образовался большой затор.
Ситуацию осложняет снежная крошка, которая в совокупности с сильнейшим ветром буквально режет лицо и замечает трассу. Ранее в регионе был введён режим повышенной готовности из-за непогоды, а сейчас участок трассы М-5 и прилегающая к ней дорога от Медногорска закрыты.
А неделю назад в Крыму из-за непогоды столкнулось сразу 32 автомобиля. При этом в результате столь массовой аварии никто не пострадал.
Выбор редакции
Установлен виновник столкновения маршрутки с минивэном в Туве
В Туве микроавтобус столкнулся с легковушкой, среди пострадавших много детей
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске
В США экипаж авиалайнера рассказал о встрече с сигарообразным НЛО
Вдовец Легкоступовой занял квартиру певицы и сменил там все замки
Комментариев: 0