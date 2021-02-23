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Массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом — видео

Сейчас участки дорог, охваченные метелью, закрыты.

23 февраля 2021, 09:57

Видео © Соцсети

Массовая авария произошла на трассе в Оренбургской области. Причиной тому стала сильная непогода в регионе.

ДТП произошло на автодороге М-5 "Урал" между Оренбургом и Орском. Сильнейшая метель обрушилась на район и создала сложные условия для водителей, снизив фактическую видимость на дороге до нескольких десятков метров. По данным Лайфа, участниками аварии могли стать четыре автомобиля. Никто из водителей и пассажиров не пострадал, однако на трассе образовался большой затор.

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Ситуацию осложняет снежная крошка, которая в совокупности с сильнейшим ветром буквально режет лицо и замечает трассу. Ранее в регионе был введён режим повышенной готовности из-за непогоды, а сейчас участок трассы М-5 и прилегающая к ней дорога от Медногорска закрыты.

А неделю назад в Крыму из-за непогоды столкнулось сразу 32 автомобиля. При этом в результате столь массовой аварии никто не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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