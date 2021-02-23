Вдовец Легкоступовой занял квартиру певицы и сменил там все замки

Вдовец Валентины Легкоступовой оккупировал квартиру покойной жены и сменил там все замки. По словам адвоката Сергея Жорина, Юрий Фирсов занял жилплощадь певицы сразу после получения документов о вступлении в наследство.

"Прожив в браке с покойной супругой всего 40 дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство. И уже через час после этого вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые и заявил, что он теперь будет там жить", — рассказал Жорин "Пятому каналу".

Звёздный адвокат также указал на нестыковки в высказываниях вдовца, который путался в содержимом рюкзака Легкоступовой — части её наследства. Сначала он утверждал, что в изъятой следователями сумке было 30 тысяч евро, а теперь он уменьшил сумму до 19 тысяч. Жорин заявил, что Фирсов обвиняет в непорядочности и детей, и маму артистки, и вот теперь уже чуть ли не Следственный комитет.

Напомним, Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа спустя несколько дней комы она умерла.

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