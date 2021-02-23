Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске
Под завалами может находиться ещё один ребёнок.
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске. Видео © СК РФ
Страшная трагедия произошла сегодня в Новосибирске. Там при пожаре в частном доме погибли двое детей.
Пожар начался в 12 часов дня (8:00 по мск). Огонь распространялся по двум частным постройкам, в которых в общей сложности находились двое взрослых и четверо несовершеннолетних разного возраста. К моменту приезда пожарных взрослые и один 16-летний подросток сумели самостоятельно выбраться из охваченного пламенем дома, однако внутри остались трое детей двух, пяти и 13 лет.
Спустя некоторое время крыша здания обрушилась. По данным Mash, двое детей погибли, ещё одного ищут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Накануне в подмосковной деревне Пешково под Ногинском в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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