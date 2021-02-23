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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выиграл суд у северокавказского Ростехнадзора

Ведомство намеревалось оштрафовать его компанию на 200 тысяч рублей.

23 февраля 2021, 10:33
<p>Сергей Семак. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Сергей Семак. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Главный тренер футбольного "Зенита" Сергей Семак спас свой бизнес под Краснодаром от крупного штрафа. Он владеет компанией "Назарис", у которой в хуторе Новотроицком открылся цех по производству риса и круп. По данным Mash, северокавказское управление Ростехнадзора выявило нарушения — якобы там не был выполнен производственный контроль. В частности, в воздухе была рисовая пыль, которая легко воспламеняется и может стать причиной взрыва.

Компании Семака был выписан штраф на 200 тысяч рублей. Но владелец производства не спешил его оплачивать, а вскоре и вовсе обратился в суд, чтобы оспорить решение контролирующего органа. Судебный процесс затянулся, и подошёл срок исковой давности, штраф автоматически "сгорел".

В итоге суд вынес вердикт, что компания не может быть наказана.

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Как сообщал Лайф, у Сергея Семака не только клуб и бизнес, но и насыщенная личная жизнь. В позапрошлом году экс-футболист повторно женился на своей бывшей супруге Анне. Свадьба состоялась в Италии. А в 2020 году главный тренер питерцев стал дедушкой.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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