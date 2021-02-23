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Категорий: 18

Названа дата похорон актрисы, сыгравшей радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет.

23 февраля 2021, 10:47
<p>Актриса Екатерина Градова. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1436932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a> / Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"</p>

Актриса Екатерина Градова. Фото © Kinopoisk / Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова обретёт последний приют на "Аллее звёзд" Троекуровского кладбища. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что похороны советской звезды пройдут 24 февраля.

"Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на "Аллее звёзд" Троекуровского кладбища", — сказал Варшавер в беседе с РИА "Новости".

Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"

Умерла актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"

Екатерина Градова родилась в Москве 6 октября 1946 года в семье архитектора и актрисы Театра имени Гоголя. С ранних лет решила связать свою жизнь с театральным искусством. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. И, хотя Градова начала актёрскую карьеру в театре, всеобщую популярность ей принесла роль радистки Кэт в вышедшем в 1973 году телефильме "Семнадцать мгновений весны". Была супругой известного актёра Андрея Миронова. В браке у них родилась дочь Мария, которая продолжила актёрскую династию.

Напомним, 18 февраля на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Отмечалось, что народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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