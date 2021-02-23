Четыре человека погибли в страшной аварии в Татарстане

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Страшное ДТП произошло в Татарстане на трассе Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш. Там в результате столкновения двух легковушек погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"Приблизительно в 11:50 мск на третьем километре автодороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada", — отметили в полиции.

В результате столкновения водитель и пассажиры "Лады" скончались на месте. Также погиб и водитель иномарки, выехавшей на встречную полосу движения.

А накануне в Республике Тыва водитель иномарки не справился с управлением и врезался в микроавтобус, в котором находились школьники. В результате в больницу попали 18 человек.

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