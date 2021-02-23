На Украине предложили запретить СМИ и партии, отрицающие "российскую агрессию"
Одним из авторов инициативы стал экс-президент Пётр Порошенко.
Экс-президент Украины Пётр Порошенкою. Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, а также депутаты от других фракций, включая "Слуг народа" Владимира Зеленского, внесли на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении поправок в некоторые правовые документы и акты. Общая суть изменений — дать полномочия судам прекращать деятельность любых религиозных организаций по широкому ряду причин.
Но в то же время в документе оказались положения об ограничении работы печатных СМИ и теле-, радиостанций, политических партий. В частности, по причине отказа признавать "российскую агрессию".
Под этим в Киеве понимают свои убеждения в том, что Россия якобы применяла военную силу против Украины.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.
Выбор редакции
На Украине рассказали, при каких условиях откажутся от российской электроэнергии
Вассерман объяснил, в чём схожесть Зеленского и Порошенко
Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео
На Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса
Американец купил дом маньяка из "Молчания ягнят" и решил сделать из него отель
Комментариев: 0