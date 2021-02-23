На Украине предложили запретить СМИ и партии, отрицающие "российскую агрессию"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, а также депутаты от других фракций, включая "Слуг народа" Владимира Зеленского, внесли на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении поправок в некоторые правовые документы и акты. Общая суть изменений — дать полномочия судам прекращать деятельность любых религиозных организаций по широкому ряду причин.

Но в то же время в документе оказались положения об ограничении работы печатных СМИ и теле-, радиостанций, политических партий. В частности, по причине отказа признавать "российскую агрессию".

Под этим в Киеве понимают свои убеждения в том, что Россия якобы применяла военную силу против Украины.

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