СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

В Стокгольме заявили, что этот "шпион" якобы работал на российские спецслужбы с 2017 года.

В Службе внешней разведки России отказались комментировать заявление спецслужб Швеции, которые сообщили о задержании якобы завербованного Россией сотрудника высокотехнологичной фирмы.

— Не комментируем! — заявил РИА "Новости" представитель пресс-бюро СВР.