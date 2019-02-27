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Регион
Опубликовано 27 февраля 2019, 11:50

СВР не комментирует заявление спецслужб Швеции о задержании "российского агента"

Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

В Стокгольме заявили, что этот "шпион" якобы работал на российские спецслужбы с 2017 года.

В Службе внешней разведки России отказались комментировать заявление спецслужб Швеции, которые сообщили о задержании якобы завербованного Россией сотрудника высокотехнологичной фирмы.

— Не комментируем! — заявил РИА "Новости" представитель пресс-бюро СВР.

Ранее Лайф приводил сообщение Службы государственной безопасности Швеции. В ведомстве заявили, что в Стокгольме был задержан специалист высокотехнологичной индустрии страны, которого подозревают в работе на российские спецслужбы с 2017 года.

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Иван Комогорцев
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