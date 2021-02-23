В Норвегию прибыли американские бомбардировщики B-1B Lancer
Они будут участвовать в учениях.
Фото © Courtesy USAF / Getty Images
В Норвегию впервые прибыли американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в рамках совместных европейских учений. Об этом сообщили на сайте Воздушных сил НАТО.
"Я жду момента, чтобы продемонстрировать нашу способность действовать из нового [для нас. — Прим. ред.] места и начать выполнение задачи в новых условиях", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.
Самолёты прибыли из техасской авиабазы Дайс на территорию авиационной базы Эрланн в норвежской губернии Трёнделаг. Отмечается, что они совершат ряд полётов на территории Европы и проведут учебную миссию, которая давно планировалась.
Ранее стало известно, что самолёты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и Европе, в том числе и над Россией.
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