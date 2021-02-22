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Категорий: 18

Атака века: как советские морские волки затопили корабль с четырьмя тысячами нацистов

22 февраля 2021, 21:40

Подлодка С-13. Фото © Художник Владимир Емышев. C сайта nevsepic.com.ua

<p>Подлодка С-13. Фото © Художник Владимир Емышев. C сайта <a href="https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/15146-hudozhnik-emishev-v.-s-69-rabot.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nevsepic.com.ua</a></p>

История с боевыми походами дизель-электрической подлодки С-13 в деталях неизвестна до сих пор. Отдельные миссии были абсолютно секретными, а данные о некоторых задачах, выполненных экипажем субмарины, засекречены по сей день.

Лучшие на флоте

Экипаж подлодки С-13 за годы войны и боевой службы в самых опасных точках считался настоящим морским спецназом. Через год после поднятия флага и зачисления в состав флота командовать лодкой назначили капитана 3-го ранга Александра Маринеско. Репутация у опытного подводника была крайне спорной. С одной стороны, служба на подлодках с первого дня войны и яростные сражения на Балтике, с другой — волчий билет на вступление в партию за организацию пьянок и карточных игр на флоте.

Фото © ТАСС / Смольский Сергей

Фото © ТАСС / Смольский Сергей

В 1942 году на карьере (и жизни) Маринеско едва не поставили крест. Уходя на базу после атаки на немецкий конвой, Маринеско забыл предупредить советские корабли и не поднял флаг ВМФ. За это подлодка М-96 едва не была затоплена советскими сторожевиками — в самый последний момент Маринеско вышел на связь и попросил не открывать огонь. Почти сразу после этого в штабе флота ему оформили внеочередной нагоняй и фактически поставили перед выбором — либо увольнение с позором, либо трибунал за грубое нарушение инструкций и риск при выполнении боевой задачи. Однако Маринеско, если верить архивным документам, родился под счастливой звездой — дальше строгого выговора в штабе флота дело не пошло, и морской волк вскоре вернулся на службу. Правда, совсем на другую лодку.

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Волчья стая

Принять командование и сразу кинуться в бой у Маринеско не получилось — в 1943 году, сразу после назначения, он влип в очередной пьяный скандал уже по новому месту службы, его профпригодностью вплотную заинтересовались чекисты. От расследования Маринеско спасли только послужной список и репутация "везучего охотника". Историк флота, бывший начальник БЧ-3 подводной лодки К-263 Сергей Мосальков отмечает, что у Маринеско был чуть ли не "дар обнаружения" кораблей противника.

Фото © grafskaya.com

Фото © grafskaya.com

Вообще, он (командир С-13. — Прим. Лайфа) никогда не хотел быть военным. Он всю жизнь мечтал о службе на торговом флоте. Но так сложилось, что судьба забросила его на боевые корабли. То ли он хотел приблизить наступление мирной жизни, то ли у него был природный талант, дар, который позволял чувствовать подлодку так, как не мог никто. Например, он за пару минут мог посчитать точки для атаки вражеского транспорта — сам, без посторонней помощи, и через несколько часов точно провести атаку. Такая рутина сейчас считается нормальной — компьютеры считают всё с точностью до тысячной доли, но делать такое почти 80 лет назад, фактически на ощупь, — это фантастика

Сергей Мосальков

Историк флота, бывший начальник БЧ-3 подводной лодки К-263

9 октября под командованием Маринеско С-13 одерживает первую крупную победу — лишает хода и серьёзно повреждает немецкий транспорт Siegfried, для чего подлодка совершает экстренное всплытие и открывает огонь из бортовой 100-миллиметровой пушки Б-24. После этого подлодка ненадолго возвращается на базу, проходит небольшой ремонт и в 1945 году снова возвращается к охоте на немецкие корабли.

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Большому кораблю — большая торпеда

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

За немецким транспортом советские подводники охотились неслучайно. На гражданских кораблях нацисты перевозили не только снаряды, технику и топливо, но и другое необходимое на войне имущество: продовольствие, лекарства и даже деньги. Кстати, на транспортные корабли союзников нацисты охотились по тому же принципу — печально известный конвой PQ-17 лишнее тому подтверждение. В начале 1945 года судьба Третьего рейха фактически была решена — советская авиация, артиллерия, танки и пехота давили врага по всем фронтам. К началу Восточно-Прусской операции было понятно, что нацисты всеми способами будут пытаться либо сбежать, либо сохранить часть имущества для восстановления сил. На подрыв этой задачи, решать которую Третий рейх планировал в том числе с помощью флота, бросили советские подлодки.

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30 января 1945 года подлодка С-13 обнаружила у берегов Польши корабль "Вильгельм Густлофф", переоборудованный нацистами в плавучий госпиталь. Трёх торпед было достаточно, чтобы судно, забитое ранеными нацистами и гражданским персоналом, начало крениться на правый борт. Однако эта атака чуть не погубила С-13 — четвёртая торпеда, уже вставшая на боевой взвод, застряла в торпедном аппарате и едва не взорвалась. Лишь чудом её удалось деактивировать и загрузить обратно, после чего С-13 погрузилась и ушла далеко в море. Количество погибших на корабле "Вильгельм Густлофф" до сих пор не поддаётся точной оценке. Согласно открытым данным, корабль мог быть десятикратно перегружен — вместо расчётной тысячи человек там могли находиться около 10 тысяч. Вместе с гражданскими три торпеды унесли жизни почти тысячи матросов и офицеров 2-й учебной дивизии подводных сил Кригсмарине. Почти весь костяк немецкого подводного флота был уничтожен одним точным залпом.

Последняя битва

Немецкое судно "Генерал Штойбен" (ещё под прежним названием — "Мюнхен"), июль 1925 года. Фото © Bundesarchiv

Немецкое судно "Генерал Штойбен" (ещё под прежним названием — "Мюнхен"), июль 1925 года. Фото © Bundesarchiv

Меньше чем через две недели экипаж С-13 напал на след другого немецкого корабля, использовавшегося командованием Третьего рейха как спасательное судно. До декабря "Генерал Штойбен" служил "ковчегом" для раненных в бою нацистов — современная система оказания медпомощи позволяла даже проводить на борту сложные операции. Поздно ночью 9 февраля 1945 года дежурный гидроакустик С-13 доложил командиру: "Слышу шумы винтов!" Не теряя времени, Маринеско приказал всплыть на перископную глубину — в оптику виднелись огни, а на фоне ночного неба чётко обозначились две крупные трубы, характерные для грузового корабля.

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Примерно до половины третьего ночи С-13 следовала параллельным курсом, но уже в 2:37 командир отдал команду: "Зарядить торпедные аппараты! Приготовиться к бою!" Ещё через десять минут С-13, словно взведённая пружина в ударном механизме, приготовилась к атаке. Ровно в 2:50 Маринеско скомандовал: "Огонь!" План атаки, идеально построенный опытным подводником, не давал "Генералу Штойбену" ни единого шанса на выживание — почти три тысячи раненых солдат вермахта и несколько сотен членов экипажа погибли за считаные минуты.

Герой или пьяница?

За проявленную доблесть и мужество при уничтожении двух самых крупных транспортных средств Третьего рейха Маринеско не только простили прошлые загулы и дисциплинарные взыскания, но и представили к званию Героя СССР. Однако получить Золотую Звезду он так и не смог — свою роль сыграли старые конфликты с командующим Балтийским флотом адмиралом Трибуцем и командиром бригады подводных лодок капитаном 1-го ранга Курниковым. В итоге Александр Маринеско был награждён лишь орденом Красного Знамени. А в середине сентября 1945 года Маринеско снова "залетел" с алкоголем и навлёк на свою голову гнев наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова. В приказе, доведённом до штаба Балтийского флота, говорилось: "За халатное отношение к служебным обязанностям, систематическое пьянство и бытовую распущенность командира Краснознамённой подводной лодки С-13 Краснознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота капитана 3-го ранга Маринеско Александра Ивановича отстранить от занимаемой должности, понизить в воинском звании до старшего лейтенанта и зачислить в распоряжение военного совета этого же флота".

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

В ноябре того же года Маринеско был уволен в запас. Подводные лодки под его командованием совершили шесть боевых походов, а сам командир был признан рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу затопленных кораблей противника — более 42 тысяч тонн. Оспорить наказание и понижение в звании Маринеско удалось лишь через 15 лет. Только после отмены приказов командующего флотом он начал получать полноценную военную пенсию.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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