"Для нас это был второй Сталинград": как ЛНР и ДНР разгромили ВСУ под Дебальцевом

Параллели с одним из ключевых сражений Великой Отечественной защитники Донбасса и очевидцы событий проводят неслучайно: возврат Дебальцева под контроль армий двух республик позволил наладить мирную жизнь и спас десятки тысяч людей от зверств украинской армии.

Дебальцевское горлышко

Фото © ТАСС/AP

Бои в районе Дебальцева начались ещё летом 2014 года, когда украинская армия пыталась развивать успехи войны, названной "антитеррористической операцией". Для обеих сторон "треугольник" вокруг Дебальцева (Чернухино, Ольховатка, Углегорск) представлял стратегический интерес. Для украинских военных успешный захват Дебальцева открывал большие возможности — небольшой городок связывал две области Украины, жители которых решили взять в руки оружие, чтобы защитить собственную жизнь и свои дома. У двух армий — луганской и донецкой — задача была прямо противоположной — выбить противника как можно западнее и по возможности лишить украинских военных контроля над другим крупным городом — Горловкой.

Однако в конце января украинская армия внезапно получает "под дых" — неожиданно для всех донецкие ополченцы отбивают новый терминал аэропорта Донецка. После этого боевой дух украинской армии и спецподразделений, которых пропаганда рисовала в виде "киборгов", способных перемолоть любое сопротивление, оказался на критически низком уровне. После взятия аэропорта Дебальцево оказалось главной точкой на карте боевых действий, взятие или удержание которой оставалось жизненно важным в ближайшей перспективе, и после серии инцидентов с обстрелами мирных жителей со стороны украинской армии командование ЛНР и ДНР приняло решение "зачистить" направление от украинских военных.

Котёл с плотной крышкой

Ополченцы ДНР во время боевых действий против украинских военных у села Санжаровка, находящегося к северо-востоку от Дебальцево. Фото © ТАСС / AP

"Дебальцевский выступ" к началу операции представлял собой лишь небольшой участок земли, с которого донецкие и луганские добровольцы приняли решение наступать. Главная задача была проста — отрезать крупную группировку украинских военных (около 2,5 тыс. человек) от основных сил, окружить их и принудить сложить оружие. Рано утром 22 января артиллерийский дивизион двух армий, собранный из того, что было в распоряжении ВСУ годом ранее, приступил к "обработке" позиций противника. Александр Ворона с позывным Маячок служил в одном из наспех собранных "спецназов" — подразделении, которое проводило разведку боем на передней кромке фронта сразу после артиллерийского обстрела.

Я к молитвам до этого скептически относился. А утром, когда все собрались, кто-то стал читать молитву. Потом разобрали сектора, начали движение. Когда с той стороны начали молотить, я сразу понял, что будет второй Сталинград: за спиной — дом и дети, впереди — враги, которые пришли нас убивать, поэтому сдаваться было нельзя. У нас за три боя десять человек погибли. Как я живой остался — до сих пор не понимаю. Чудо, наверное, или Боженька вмешался Александр Ворона Бывший боец спецподразделения ДНР

Здесь стоит ненадолго остановить рассказ и напомнить, что украинская армия знала о наступлении донецкой и луганской армий заранее. Над позициями "донецких" регулярно летали небольшие квадрокоптеры. Кроме того, в зоне боевых действий после потери донецкого аэропорта стали регулярно появляться американские беспилотники RQ-4 Globak Hawk, поэтому обо всех перемещениях армий двух республик ВСУ знали заранее. Качественные разведданные позволили украинской стороне подготовиться к боевым действиям — укрепления в несколько зон обороны, артиллерия и реактивные системы залпового огня в тылу, а также боевая авиация могли обрушиться на наступающих в любую секунду.

Понимая, что в обороне аэропорта нет смысла, командование ВСУ перевозит в район Дебальцева и часть спецподразделений — помимо многочисленных "отрядов территориальной обороны", сформированных из националистов, туда были переброшены днепропетровские десантники, часть уцелевшего кировоградского спецназа и тактическая группа 17-й танковой бригады. Общую численность группировки ВСУ в Дебальцеве перед началом боевых действий оценивают в восемь тысяч человек.

Мышеловка

Численность армии ополченцев ДНР и ЛНР была сопоставимой, однако боевых машин катастрофически не хватало. Сергей Вовк с позывным Матроскин (так его назвали за тельняшку, которую он носил), воевавший сначала в сухопутном подразделении, был переведён в механизированную бригаду "Кальмиус" за три дня до начала наступления. Вот что он вспоминает о первых боях.

Они не ожидали. Я не знаю почему. Мы когда по ним [врезали] первый раз, они даже отстреливаться не стали, в машины попрыгали и обратно рванули. Большую часть техники для развития наступления они нам и подарили. Ну это такой, знаете, [плохой] подарок был — боекомплект есть, но БМП и бронетранспортёры либо сломаны, либо повреждены при ударе, поэтому там взять можно было только чуть-чуть. Стрелкового оружия зато оставили с избытком, в том числе американского, это я хорошо помню. Патроны вывозили на их грузовиках, всё доверху забито было Сергей Вовк Бывший военнослужащий бригады "Кальмиус" ДНР

Четверо суток понадобилось ополченцам, чтобы окружить группировку ВСУ. Уже 26 января к заблокированным украинским военным обратился глава ДНР Александр Захарченко. Принимать предложение главы ДНР сдаться украинские военные не стали, напротив, недавно занятые ополченцами позиции начали регулярно обстреливать артиллерией. После недолгого перемирия ополченцам удалось занять Углегорск, и крышка "Дебальцевского котла", о формировании которого за несколько дней до событий писали даже в украинских СМИ, окончательно захлопнулась.

Бегство, кровь и "потерь нет"

После того как кольцо окружения вокруг Дебальцева стали сжимать, начались наиболее ожесточённые бои. Украинские военные, не пожелавшие сдаваться, пытались прорваться к своим. Бывший боец армии ЛНР Олег Саенко, попавший на службу после пяти лет работы в строительной фирме, вспоминает, что никакой тактики и организации прорыва не было в принципе.

Они бежали бездумно. Знаете, когда на машине проезжаешь мимо стаи воробьёв и они разлетаются, вот примерно то же самое было. На прорыве они, насколько помню, процентов 20–30 своих потеряли, после этого начали массово сдаваться. Но не просто бросали оружие и поднимали руки вверх, они подкладывали гранаты в ящики или предметы обычные, какие-то фляги или канистры. Наши начинали разбирать и — тут взрыв. Вот так они сдавались, если это можно сдачей назвать. И то же самое, кстати, было в Иловайске. Схема была один в один Олег Саенко Бывший боец армии ЛНР

Другой "подарок" украинские военные оставили местным жителям — отступая, украинская армия расстреливала дома из автоматов и пулемётов, а в окна домов кидали гранаты.

Помимо тысяч единиц стрелкового оружия сдавшиеся украинские военные оставили в Дебальцеве и подарок из США — контрбатарейную РЛС AN-TPQ-48. Американская станция, способная обнаруживать миномётные и артиллерийские расчёты, досталась ополченцам "ещё в целофане" — её даже не успели разгрузить.

Итогом боёв за Дебальцево для ВСУ стала потеря наиболее боеспособных подразделений, хотя к началу боевых действий именно украинские силовики превосходили армии ДНР и ЛНР как в "штыках", так и в бронетехнике. Боевой дух украинской армии был окончательно подорван, а министра обороны Степана Полторака даже на Украине стали называть предателем, "сдавшим армию". Степан Полторак, по данным источников Лайфа в Минобороны ДНР, наряду с бывшим президентом страны Петром Порошенко считается одним из ответственных за "бойню в Дебальцеве".

котПосле этой операции военные эксперты по всему миру признали неспособность украинской армии воевать даже в условиях численного превосходства. После разгрома "Дебальцевского котла" ВСУ не предпринимали масштабных наступлений и ограничились лишь точечными обстрелами и разведкой. Такой баланс сил частично сохраняется и сегодня.

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