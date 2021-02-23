Американец купил дом маньяка из "Молчания ягнят" и решил сделать из него отель

С момента выхода легендарного хоррора "Молчание ягнят" прошло уже 30 лет, но настоящие фанаты по-прежнему пересматривают картину. Американец Крис Роуэн, к примеру, приобрёл тот самый дом, где снимался фильм, и теперь планирует сделать из него гостиницу. В беседе с телеканалом "360" он рассказал, как ему в голову пришла эта мысль.

"Несколько месяцев назад я сидел дома и увидел сообщение, что дом Буффало Билла выставлен на продажу. Я заинтересовался и тут же прошёл по ссылке. Прочитав подробности, я узнал, что дом находится в Перриополисе, штат Пенсильвания, что в нескольких часах езды от меня. Я подумал и через несколько дней решил поехать посмотреть это место", — рассказал он.

Идеи одна за другой начали приходить в голову Криса ещё до покупки, поэтому решение было очевидным, и уже через несколько дней дом был в его собственности. По словам мужчины, раньше он сам работал в киноиндустрии, а любимым жанром фильмов всегда были хорроры. Всё это в совокупности также повлияло на решение сделать гостиницу для фанатов "Молчания ягнят".

"Я рассказал в соцсетях о том, что сдаю в аренду дом Буффало Билла. И только я это сделал, как на меня буквально посыпались сотни комментариев в Instagram, Facebook, десятки писем на электронную почту. И все они были суперпозитивными! Меня благодарили за возможность прочувствовать атмосферу "Молчания ягнят", за возможность дать фанатам прикоснуться ко всему этому", — признаётся хозяин легендарного дома.

По его словам, перед первым осмотром объекта он был уверен, что за 30 лет интерьер дома потерпел сильные изменения. Однако каково было его удивление, когда он не обнаружил практически ни одного различия с тем, что видел в кино. Осталась даже та самая дверь, за которой пряталась главная героиня Джоди Фостер. Теперь новый хозяин дома думает над интерактивными развлечениями для своих гостей и заверяет, что фанатов ждут неповторимые эмоции от посещения жилища маньяка Буффало Билла.

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