Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео

Тысячи человек вышли на очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у правительственных зданий в Ереване. Полиция сообщила о задержании 57 протестующих.

"В настоящий момент в участках полиции находятся 57 граждан, которых задержали во время акции" , — рассказали в пресс-службе ведомства.

Массовые протесты в Ереване и других городах Армении не прекращаются с 10 ноября 2020 года. Митингующие вышли на улицы после подписания премьер-министром трёхстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция сочла соглашение капитуляцией и потребовала отставки Пашиняна. Сам же премьер заявил, что уйдёт только по результатам голосования.