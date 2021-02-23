Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео
Протесты в стране не утихают с ноября 2020 года.
Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване. Видео © Twitter / The Շուշաթրաշ
Тысячи человек вышли на очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у правительственных зданий в Ереване. Полиция сообщила о задержании 57 протестующих.
Moments ago in #Yerevan. A number peaceful protesters arrested. pic.twitter.com/XiZ3LGaKS4— rupen janbazian | ռուբէն ճանպազեան (@janbazian) February 23, 2021
"В настоящий момент в участках полиции находятся 57 граждан, которых задержали во время акции", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Протестующие разошлись после того, как Пашинян покинул здание. Сейчас в центре Еревана спокойная обстановка.
Массовые протесты в Ереване и других городах Армении не прекращаются с 10 ноября 2020 года. Митингующие вышли на улицы после подписания премьер-министром трёхстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция сочла соглашение капитуляцией и потребовала отставки Пашиняна. Сам же премьер заявил, что уйдёт только по результатам голосования.
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