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Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео

Протесты в стране не утихают с ноября 2020 года.

23 февраля 2021, 11:37

Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване. Видео © Twitter / The Շուշաթրաշ

Тысячи человек вышли на очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна у правительственных зданий в Ереване. Полиция сообщила о задержании 57 протестующих.

"В настоящий момент в участках полиции находятся 57 граждан, которых задержали во время акции", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Протестующие разошлись после того, как Пашинян покинул здание. Сейчас в центре Еревана спокойная обстановка.

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Массовые протесты в Ереване и других городах Армении не прекращаются с 10 ноября 2020 года. Митингующие вышли на улицы после подписания премьер-министром трёхстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция сочла соглашение капитуляцией и потребовала отставки Пашиняна. Сам же премьер заявил, что уйдёт только по результатам голосования.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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