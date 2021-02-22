Лучше, чем носки: в подмосковном спорткомплексе предложили на 23 Февраля дарить уроки по стрельбе
Пострелять дадут из разных типов оружия — от пневматических пистолетов до автомата Калашникова.
В подмосковном спорткомплексе в честь 23 Февраля проводят обучение стрельбе. Видео © LIFE
Подарок на 23 Февраля должен быть оригинальным, незабываемым и не носками. Один из подмосковных спорткомплексов Ногинска подошёл ко Дню защитника Отечества основательно и предложил в качестве презента курс молодого бойца.
На занятиях можно освоить основы стрельбы из разного вида оружия: нарезного и гладкоствольного, пистолетов и штурмовых винтовок. Возрастных и половых ограничений у клуба нет: заботливые инструкторы покажут и обучат всем тонкостям стрельбы не только мужчин, но и женщин, а также детей.
Со слов одной из участниц импровизированных курсов молодого бойца, сначала стрелять было страшно и непривычно, однако, как только она почувствовала эйфорию и адреналин, захотелось продолжить выпускать в сторону мишени один магазин за другим. Другая же отметила, что единственным неприятным моментом в стрельбе оказались уставшие от стойки плечи, но ощущения всё равно перебили этот маленький недостаток.
Как только участники немного освоят основы, им будет предложено испытать себя и применить свежеполученные навыки в дружеских соревнованиях по стендовой и пулевой стрельбе, а также покататься на квадроцикле и попробовать пострелять по баночкам в движении из пневматического пистолета.
Ранее Лайф сообщил о воистину триумфальном для всех представителей сильного пола событии: носки перестали быть самым популярным подарком на 23 Февраля.
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