Огненный прорыв газопровода в Оренбуржье сняли на видео

Пламя высотой в несколько метров вырвалось из-под земли после взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области. Кадры бушевавшего на месте аварии огня показали в МЧС России.

В результате произошедшего оказалось повреждено два участка газопровода. К настоящему моменту утечку удалось устранить, а пожар — ликвидировать. На устранение всех последствий ЧП может потребоваться несколько дней.