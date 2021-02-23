Огненный прорыв газопровода в Оренбуржье сняли на видео
В результате произошедшего оказалось повреждено два участка трубы.
Место прорыва газопровода под Оренбургом. Видео © МЧС России
Пламя высотой в несколько метров вырвалось из-под земли после взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области. Кадры бушевавшего на месте аварии огня показали в МЧС России.
В результате произошедшего оказалось повреждено два участка газопровода. К настоящему моменту утечку удалось устранить, а пожар — ликвидировать. На устранение всех последствий ЧП может потребоваться несколько дней.
Напомним, взрыв произошёл около 8:40 утра по московскому времени в семи километрах от посёлка Мухраново. В результате ЧП никто не пострадал, но из-за аварии был остановлен транзит газа в Казахстан.
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