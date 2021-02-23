Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Огненный прорыв газопровода в Оренбуржье сняли на видео

В результате произошедшего оказалось повреждено два участка трубы.

23 февраля 2021, 12:00

Место прорыва газопровода под Оренбургом. Видео © МЧС России

Пламя высотой в несколько метров вырвалось из-под земли после взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области. Кадры бушевавшего на месте аварии огня показали в МЧС России.

В результате произошедшего оказалось повреждено два участка газопровода. К настоящему моменту утечку удалось устранить, а пожар — ликвидировать. На устранение всех последствий ЧП может потребоваться несколько дней.

В Оренбуржье ликвидировали утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе

В Оренбуржье ликвидировали утечку газа после взрыва на магистральном газопроводе

Напомним, взрыв произошёл около 8:40 утра по московскому времени в семи километрах от посёлка Мухраново. В результате ЧП никто не пострадал, но из-за аварии был остановлен транзит газа в Казахстан.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом — видео

сегодня в 09:57

Кричал с просьбой о помощи: Лайф узнал подробности нападения подростков на школьника в Новосибирске

сегодня в 09:40

Возбуждено уголовное дело из-за новых видео с избиениями в ярославской ИК-1

сегодня в 12:45

NASA загрузило в SoundCloud плейлист со звуками с Марса

сегодня в 13:14

Девушка бросила скучную работу в офисе и изменила себя до неузнаваемости с помощью тату и силикона

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1