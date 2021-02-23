Сенчукова объяснила, почему не дарит Рыбину подарки на 23 Февраля

Певица Наталья Сенчукова, жена основателя группы "Дюна" Виктора Рыбина, не дарит подарков на 23 Февраля своим близким. Об этом она рассказала в беседе на телеканале "Спас".

Подарки от женщин для родственников-мужчин по случаю такого праздника, по мнению Сенчуковой, излишни и лучше потратить деньги на что-то более насущное. Певица полагает, что достаточно ухаживать за ними и вкусно кормить.

"Дарить что-то хорошее сложно. Денег не напасёшься," — объяснила Наталья Сенчукова.

Она рассказала, что такая идея ей пришла из-за крайне неудобного рабочего графика. По словам Сенчуковой, обычно они с родными и близкими собираются вместе и просто празднуют. Пандемия позволила понять ценности семейного благополучия и принять их в качестве руководства к действию.

Ранее выяснилось, сколько ещё людей отказалось от дарения подарков на 23 Февраля.

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