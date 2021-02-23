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Сенчукова объяснила, почему не дарит Рыбину подарки на 23 Февраля

По её мнению, лучше уделить внимание иначе.

23 февраля 2021, 12:19

Певица Наталья Сенчукова, жена основателя группы "Дюна" Виктора Рыбина, не дарит подарков на 23 Февраля своим близким. Об этом она рассказала в беседе на телеканале "Спас".

Подарки от женщин для родственников-мужчин по случаю такого праздника, по мнению Сенчуковой, излишни и лучше потратить деньги на что-то более насущное. Певица полагает, что достаточно ухаживать за ними и вкусно кормить.

"Дарить что-то хорошее сложно. Денег не напасёшься," — объяснила Наталья Сенчукова.

Она рассказала, что такая идея ей пришла из-за крайне неудобного рабочего графика. По словам Сенчуковой, обычно они с родными и близкими собираются вместе и просто празднуют. Пандемия позволила понять ценности семейного благополучия и принять их в качестве руководства к действию.

Лучше, чем носки: в подмосковном спорткомплексе предложили на 23 Февраля дарить уроки по стрельбе

Лучше, чем носки: в подмосковном спорткомплексе предложили на 23 Февраля дарить уроки по стрельбе

Ранее выяснилось, сколько ещё людей отказалось от дарения подарков на 23 Февраля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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