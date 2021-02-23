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Девушка исполнила мечту и стала известным шеф-поваром, несмотря на то что в 11 лет ей отрубили руки

Марисель удалось не только справиться с кошмарами, но и добиться успеха несмотря ни на что.

23 февраля 2021, 11:00

Фото © Twitter / ivan mayrina

Не каждый может похвастаться тем, что к тридцати годам смог стать уважаемым профессионалом в своём деле, которого знают по всему миру. Но эта филиппинская девушка смогла даже больше, ведь ей пришлось пережить трагедию в детстве, а затем — и её последствия. В 2000 году, когда Марисель было 11 лет, она отправилась с дядей набрать воды, и тогда им повстречалась группа мужчин с ножами, пишет World of Buzz.

Фото © Facebook / Chef Maricel S. Apatan

Фото © Facebook / Chef Maricel S. Apatan

Они приказали дяде и девочке лечь на землю, а затем нанесли ему удар ножом, отрубив голову. Марисель закричала и попыталась сбежать, но её поймали. Она умоляла не трогать её, но незнакомцы не послушали и полоснули ножом по шее. Бедняжка потеряла сознание, а когда очнулась и поняла, что жива, то продолжала лежать, притворяясь мёртвой. Когда мужчины ушли, оставив её, она бросилась бежать домой к маме.

Фото © Facebook / Maricel S. Apatan и Twitter / ivan mayrina

Фото © Facebook / Maricel S. Apatan и Twitter / ivan mayrina

По пути она не раз падала без чувств, и тогда заметила, что кисти её рук странно болтаются. С тех пор девочке пришлось приучаться жить без рук. Марисель мучили кошмары, но ей удалось справиться с ними. Она изучала ресторанно-гостиничный бизнес, а также окончила кулинарные курсы. Теперь девушка работает во всемирно известных гостиницах Манилы, а её историю знают все, считая настоящей героиней.

Фото © Facebook / Maricel S. Apatan

Фото © Facebook / Maricel S. Apatan

В свободное время Марисель печёт торты и кексы на продажу, чтобы обеспечить мужа и маленького сына. Она ведёт кондитерский бизнес вместе с супругом Бертином, который также работает в этой сфере и печёт различные вкусности.

Боксёр спустя много лет признался, что пошёл в спорт после того, как его изнасиловали в детстве

Боксёр спустя много лет признался, что пошёл в спорт после того, как его изнасиловали в детстве

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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