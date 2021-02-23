Экс-тренер Панарина прокомментировал свои громкие обвинения в адрес хоккеиста

Бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров рассказал, что его обвинения в адрес форварда клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге имеют серьезную доказательную базу. Со слов бывшего тренера спортсмена, свидетелями нападения стали несколько десятков человек, среди которых действующие хоккеисты и менеджеры КХЛ.

"Хорошо, ребята-журналисты, делайте расследование. Есть несколько десятков свидетелей, среди которых действующие хоккеисты КХЛ, действующие менеджеры КХЛ. Их не купить, они богатые люди. А сейчас все Назаров да Назаров. Да, Назаров был на тот момент главным тренером "Витязя" и что? Я же не отрицаю этого. Но основной момент, который меня волнует, почему все испугались и молчат?" — сказал Назаров в интервью РИА "Новости".

Назаров пояснил, что свидетелями инцидента были более 30 человек. Их молчание — это их право, считает тренер, но никто из этих людей также не выступил с опровержением его слов.

Напомним, ранее Назаров заявил, что Панарин, который в 2011 году играл под его руководством в подмосковном "Витязе", "отправил на пол несколькими мощными ударами" гражданку Латвии в рижском отеле "Рэдиссон". На фоне обвинений самому дорогому российскому хоккеисту НХЛ пришлось взять вынужденный отпуск. Агент спортсмена назвал ложью заявление тренера Андрея Назарова.

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