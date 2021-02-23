Духовный лидер Ирана призвал облачать женских персонажей мультфильмов в хиджабы
Как данное требование будет претворено в жизнь, пока не известно.
Фото © Pngitem
Женские персонажи мультфильмов должны быть облачены в хиджаб в соответствии с мусульманскими традициями. Соответствующее заявление сделал верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.
Вопрос о такой мере ему задали в Telegram-канале подписчики. Аятолла счёл необходимым дать на этот вопрос однозначный ответ.
"В принципе, в подобной гипотетической ситуации ношение хиджаба само по себе не требуется. Однако нарушение запрета на его ношение не может остаться без последствий. Поэтому требование носить хиджаб следует соблюдать и в анимационных фильмах", — передал его слова местный телеканал Alarabiya News.
Однако вопрос о том, как эта просьба будет претворятся в жизнь, остаётся открытым. Не исключено, что мультфильмы, в которых можно увидеть женщин с непокрытой головой, просто запретят. Ретушёры иранских информационных агентств нередко добавляют длинные рукава на фотографии "нескромно одетых" иностранок.
Ранее Иран выразил России протест из-за "неправильного" названия Персидского залива.
Выбор редакции
Грачевский — о смерти одного из создателей "Ну, погоди!": Писал для детей понятным языком
В США победительницу школьных соревнований дисквалифицировали за хиджаб
Савченко предрекла Украине череду новых майданов
В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"
NASA загрузило в SoundCloud плей-лист со звуками с Марса
Комментариев: 0