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Духовный лидер Ирана призвал облачать женских персонажей мультфильмов в хиджабы

Как данное требование будет претворено в жизнь, пока не известно.

23 февраля 2021, 12:39
<p>Фото © Pngitem</p>

Фото © Pngitem

Женские персонажи мультфильмов должны быть облачены в хиджаб в соответствии с мусульманскими традициями. Соответствующее заявление сделал верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

Вопрос о такой мере ему задали в Telegram-канале подписчики. Аятолла счёл необходимым дать на этот вопрос однозначный ответ.

"В принципе, в подобной гипотетической ситуации ношение хиджаба само по себе не требуется. Однако нарушение запрета на его ношение не может остаться без последствий. Поэтому требование носить хиджаб следует соблюдать и в анимационных фильмах", — передал его слова местный телеканал Alarabiya News.

Старые мультфильмы Disney запретили смотреть детям из-за "вредных стереотипов"

Старые мультфильмы Disney запретили смотреть детям из-за "вредных стереотипов"

Однако вопрос о том, как эта просьба будет претворятся в жизнь, остаётся открытым. Не исключено, что мультфильмы, в которых можно увидеть женщин с непокрытой головой, просто запретят. Ретушёры иранских информационных агентств нередко добавляют длинные рукава на фотографии "нескромно одетых" иностранок.

Ранее Иран выразил России протест из-за "неправильного" названия Персидского залива.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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