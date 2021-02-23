Возбуждено уголовное дело из-за новых видео с избиениями в ярославской ИК-1

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за появления в СМИ новых видео с избиениями в ярославской исправительной колонии № 1.

"По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осуждённым, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ", — отметили в региональном управлении СК РФ.

Статья 286 УК РФ касается превышения должностных полномочий и предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых было снято видео. Свою проверку проводят в Федеральной службе исполнения наказаний.

"Новая газета" пишет, что на опубликованных кадрах события 2017 года. В колонии сняли на видео, как одни сотрудники учреждения дубинками жестоко избивают заключённого, пока его удерживают на столе другие. По данным издания, мужчина после пыток умер в больнице Рыбинска. Отмечается, что этот инцидент до сих пор не был расследован.

Напомним, летом 2018 года в СМИ появилось первое видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый Евгений Макаров, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.

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