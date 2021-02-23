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Категорий: 18

NASA загрузило в SoundCloud плей-лист со звуками с Марса

Они были записаны ровером Perseverance.

23 февраля 2021, 13:14
<p>Фото © nasa.gov</p>

Фото © nasa.gov

Приземлившийся 18 февраля на поверхность Красной планеты марсоход Perseverance передал в NASA первые звуки с планеты. Американское космическое агентство создало из поступивших звуков плей-лист на сервисе SoundCloud.

"Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только учёных, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своём творчестве", — заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

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Пятый марсоход NASA совершил посадку на поверхности Марса на прошлой неделе. Ближайший месяц уйдёт на проверку всех систем Perseverance, после чего он выдвинется на изучение пород на дне кратера Езеро. В это же время учёные планируют запустить первый марсианский вертолёт Ingenuity, если он пройдёт все предполётные проверки.

Напомним, что ранее NASA показало первые сделанные марсоходом снимки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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