NASA загрузило в SoundCloud плей-лист со звуками с Марса
Они были записаны ровером Perseverance.
Фото © nasa.gov
Приземлившийся 18 февраля на поверхность Красной планеты марсоход Perseverance передал в NASA первые звуки с планеты. Американское космическое агентство создало из поступивших звуков плей-лист на сервисе SoundCloud.
"Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только учёных, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своём творчестве", — заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.
Пятый марсоход NASA совершил посадку на поверхности Марса на прошлой неделе. Ближайший месяц уйдёт на проверку всех систем Perseverance, после чего он выдвинется на изучение пород на дне кратера Езеро. В это же время учёные планируют запустить первый марсианский вертолёт Ingenuity, если он пройдёт все предполётные проверки.
Напомним, что ранее NASA показало первые сделанные марсоходом снимки.
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