NASA загрузило в SoundCloud плей-лист со звуками с Марса

"Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только учёных, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своём творчестве", — заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.