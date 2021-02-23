В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"
Поводом для этого стала угроза санкциями со стороны США.
Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance
В Германии дочернее предприятие перестраховочной компании Munich RE решило выйти из проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2". Как сообщает Reuters, там опасаются попасть под санкции США.
Это уже не первый подобный случай. Ранее такое же решение приняла швейцарская компания Zurich Insurance Group.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
Выбор редакции
СМИ: Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена в отношении "Северного потока — 2"
Немецкие пивоваренные компании оказались на грани разорения из-за коронавируса
Вождь племени чироки потребовал сменить название внедорожника Jeep
У берегов Кубани после экстренной эвакуации моряков устранили крен судна April
Учительница музыки наплевала на правила, став секс-бомбой с помощью пластики — фото до и после
Комментариев: 0