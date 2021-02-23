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В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"

Поводом для этого стала угроза санкциями со стороны США.

23 февраля 2021, 13:22
<p>Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance

В Германии дочернее предприятие перестраховочной компании Munich RE решило выйти из проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2". Как сообщает Reuters, там опасаются попасть под санкции США.

Это уже не первый подобный случай. Ранее такое же решение приняла швейцарская компания Zurich Insurance Group.

СМИ: Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена в отношении "Северного потока — 2"

СМИ: Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена в отношении "Северного потока — 2"

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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