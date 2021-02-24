Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Люди выпрыгивали из окон: в Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр — видео

Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.

24 февраля 2021, 04:45

В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр. Видео © Соцсети

В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр "Ткацкий-1". Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.

"Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Огненный прорыв газопровода в Оренбуржье сняли на видео

Огненный прорыв газопровода в Оренбуржье сняли на видео

Mash уточняет, что посетители ТЦ выпрыгивали из окон второго этажа на автобус, чтобы спастись.

Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Лайф публиковал видео.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1