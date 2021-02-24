Люди выпрыгивали из окон: в Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр — видео
Площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.
В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр. Видео © Соцсети
В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр "Ткацкий-1". Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
По предварительным данным, площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.
"Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Mash уточняет, что посетители ТЦ выпрыгивали из окон второго этажа на автобус, чтобы спастись.
Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Лайф публиковал видео.
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