Люди выпрыгивали из окон: в Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр — видео

В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр. Видео © Соцсети

В Горно-Алтайске крупный пожар охватил торговый центр "Ткацкий-1". Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров.

"Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Mash уточняет, что посетители ТЦ выпрыгивали из окон второго этажа на автобус, чтобы спастись.

Ранее крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде. Лайф публиковал видео.

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