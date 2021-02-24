В США самолёт приземлился прямо на шоссе и протаранил проезжавшую машину — видео

Самолёт врезался в машину на шоссе во время аварийной посадки. Видео © Twitter / JulietteKPIX

В Калифорнии одномоторный самолёт Mooney M20E совершил аварийную посадку на шоссе и врезался в проезжавшую машину. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошёл неподалёку от города Ливермор. Воздушное судно потеряло мощность вскоре после взлёта из городского аэропорта и было вынуждено пойти на снижение.

Самолёт столкнул автомобиль на обочину, остальные водители смогли продолжить движение. По данным властей, никто не пострадал. Причины произошедшего расследуются.

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