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Эксперт дала прогноз, когда в России перестанет дорожать жильё в новостройках

Она отметила, что сейчас ипотека недоступна многим семьям.

24 февраля 2021, 03:42
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Льготная ипотека привела к увеличению спроса на жильё и росту цен на квартиры в новостройках. Однако большинство граждан, имеющих возможность приобрести недвижимость, уже сделали это, поэтому в 2021 году рост цен прекратится, даже если программа продолжит действовать. К такому выводу пришла вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.

"Дальнейший рост цен на жильё ограничивается платёжеспособным спросом. Номинальная заработная плата выросла в 2020 году на 6%, тогда как рост цен на жильё в среднем составил 20–25%. На сегодняшний день большинство граждан, имеющих возможность приобрести в ипотеку жильё, уже реализовали такую возможность, и в текущем году спрос на новостройки может быть гораздо ниже", — отметила эксперт в интервью РИА "Новости".

Шанс или проклятие: для кого льготная ипотека станет выгоднее, а кому помешает купить жильё

Шанс или проклятие: для кого льготная ипотека станет выгоднее, а кому помешает купить жильё

Каплинская добавила, что в текущем году застройщики будут наращивать объёмы строительства и ввод объектов в эксплуатацию, поскольку уже практически адаптировались к новому механизму счетов эскроу. Рынок жилья постепенно сбалансируется, и подорожание недвижимости прекратится.

Эксперт напомнила, что в России по-прежнему многие семьи не могут позволить себе приобрести квартиру в новостройке в ипотеку. По её словам, следует развивать доступную аренду, в том числе с помощью социальных программ.

В России замедлился резкий рост цен на новостройки, но это ненадолго

В России замедлился резкий рост цен на новостройки, но это ненадолго

Кроме того, меры поддержки в основном направлены на многоквартирные дома, а сектор индивидуального жилого строительства проседает, отметила Каплинская. Это ведёт к перенаселению городов и образованию "пузырей" на рынке недвижимости. Каплинская считает, что необходимо не ограничивать доступные ипотечные продукты, а развивать инструменты, которые помогут увеличить предложение жилья.

Ранее Минфин предложил распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов. В Госдуме оценили инициативу.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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