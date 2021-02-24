Суровый урок: пожарные разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант — видео
Водитель получил не только повреждённую машину, но и штраф.
Пожарные разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант. Видео © Twitter / ABC
В Нью-Йорке пожарные преподнесли хороший урок любителю парковаться в неположенном месте. Им пришлось разбить передние стёкла машины и протащить шланг прямо сквозь неё, потому что водитель загородил уличный гидрант. Видео опубликовал телеканал ABC.
Огнеборцы были вынуждены проучить невнимательного автовладельца, поскольку зачастую счёт идёт на минуты. В этот раз возгорание удалось успешно потушить, водитель получил штраф в размере 115 долларов (8,5 тысячи рублей).
Видео распространилось по соцсетям и вызвало оживлённые споры. Часть комментаторов поддержала пожарных и призвала автомобилистов вести себя ответственнее и соблюдать правила парковки. Другие отметили, что гидрант должен быть выкрашен в яркий цвет, красный или жёлтый, чтобы привлекать внимание. На кадрах колонка белого цвета, и нарушитель мог просто не понять, что перед ним.
Пользователь "Твиттера" с ником Boccanegra возмутился действиями пожарной службы и счёл их намеренными и неоправданными. Он напомнил, что у гидранта есть два отверстия для присоединения шланга с разных сторон, поэтому огнеборцы могли бы не разбивать стёкла, а просто использовать противоположный кран.
Лента новостей
Львовский журналист призвал карать "малолеток" за неуважение к украинскому языку
сегодня в 02:37
В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов
сегодня в 02:26
Более 9 литров на человека в год: названы регионы России, где пьют больше всего водки
сегодня в 02:05
Ранее Лайф сообщал, что в США не смогли вовремя начать тушить крупный пожар из-за перемёрзших гидрантов.
Выбор редакции
США и Канада модернизируют командование аэрокосмической обороны Северной Америки
В Нью-Йорке неизвестные украли из магазина "Шанель" сумочки на 12 миллионов рублей — видео
Львовский журналист призвал карать "малолеток" за неуважение к украинскому языку
В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов
Более 9 литров на человека в год: названы регионы России, где пьют больше всего водки
Комментариев: 0