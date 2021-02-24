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Суровый урок: пожарные разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант — видео

Водитель получил не только повреждённую машину, но и штраф.

24 февраля 2021, 02:52

Пожарные разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант. Видео © Twitter / ABC

В Нью-Йорке пожарные преподнесли хороший урок любителю парковаться в неположенном месте. Им пришлось разбить передние стёкла машины и протащить шланг прямо сквозь неё, потому что водитель загородил уличный гидрант. Видео опубликовал телеканал ABC.

Огнеборцы были вынуждены проучить невнимательного автовладельца, поскольку зачастую счёт идёт на минуты. В этот раз возгорание удалось успешно потушить, водитель получил штраф в размере 115 долларов (8,5 тысячи рублей).

Видео распространилось по соцсетям и вызвало оживлённые споры. Часть комментаторов поддержала пожарных и призвала автомобилистов вести себя ответственнее и соблюдать правила парковки. Другие отметили, что гидрант должен быть выкрашен в яркий цвет, красный или жёлтый, чтобы привлекать внимание. На кадрах колонка белого цвета, и нарушитель мог просто не понять, что перед ним.

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Пользователь "Твиттера" с ником Boccanegra возмутился действиями пожарной службы и счёл их намеренными и неоправданными. Он напомнил, что у гидранта есть два отверстия для присоединения шланга с разных сторон, поэтому огнеборцы могли бы не разбивать стёкла, а просто использовать противоположный кран.

Ранее Лайф сообщал, что в США не смогли вовремя начать тушить крупный пожар из-за перемёрзших гидрантов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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