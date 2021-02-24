Более 9 литров на человека в год: названы регионы России, где пьют больше всего водки

В среднем на каждого россиянина в 2020 году пришлось 4,9 литра водки, но жители некоторых регионов принимают на грудь намного больше. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

На первом месте находится Сахалин, там за прошлый год жители выпили в среднем 12,4 литра "беленькой" на каждого, что на 2% больше показателей 2019-го. В первой тройке также Магаданская область (11,6 литра) и Республика Коми (11,2 литра). В топ-5 оказались и Карелия (9,8 литра) с Чукоткой (9,4 литра), хотя в автономном округе объём употребления снизился на 6% за 12 месяцев.

Неожиданный феномен продемонстрировала Калининградская область. За 2020 год в этом регионе стали пить больше водки на 39%, показатель подскочил до 5,6 литра на человека. Объяснение этому нашлось довольно простое: если раньше жители самой западной российской области покупали алкоголь в соседней Польше, то теперь из-за коронавируса были вынуждены приобретать спиртное на родине.

Кроме того, некоторые люди использовали водку как средство дезинфекции, когда в начале пандемии с антисептиками возникли перебои. Также на потребление алкоголя повлияло огромное число туристов, посетивших Калининградскую область.

Изготовители водки заметили ещё один тренд в 2020 году: производство снизилось на 4,9%, а вот продажи через ЕГАИС выросли на 2%. Специалисты объясняют это тем, что из-за коронавируса были ограничены возможности нелегально реализовывать напиток мимо кассы, например, в магазинах, у которых нет лицензии на торговлю спиртным. Таким образом, полагают эксперты, количество проданных бутылок увеличилось, а уровень употребления — нет.

Ранее аналитик объяснил, почему потребление алкоголя в России за десять лет снизилось в два раза.

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