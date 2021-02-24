На авиабазе Хмеймим в Сирии установили памятник погибшему лётчику Пешкову

На авиабазе Хмеймим в Сирии установили памятник погибшему лётчику — Герою России Олегу Пешкову. Торжественное открытие состоялось в День защитника Отечества. Об этом журналистам рассказал замкомандующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Мемориал занял место на Аллее героев со всеми воинскими почестями — залпом салютной команды и гимном России в исполнении военного оркестра.

"Это третий памятник на Аллее героев здесь, и, конечно, его открытие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Нынешнее поколение защитников Отечества будет иметь возможность здесь побывать, вспомнить своих сослуживцев и почтить их память", — отметил Курочкин.

Военнослужащие встретили 23 Февраля на авиабазе торжественным построением. Отличившиеся были награждены медалями, поздравления россиянам передал министр обороны Сергей Шойгу.

Мероприятия ко Дню защитника Отечества продолжились днём национальной кухни в столовой Хмеймима и завершились праздничным концертом.

Напомним, 4 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили Су-24 ВКС РФ. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. Затем они издевались над его телом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич. Позднее ответственность за убийство российского пилота взял на себя главарь террористов Альпарслан Челик.

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