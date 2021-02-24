В мессенджере Telegram появилась долгожданная функция

"Уже несколько лет пользователи Telegram могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. В секретных чатах с 2013 года также есть таймер самоуничтожения, который позволяет не удалять сообщения вручную. С сегодняшнего дня (23 февраля) автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки", — отмечает администрация.