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В мессенджере Telegram появилась долгожданная функция

Она начала действовать с 23 февраля.

24 февраля 2021, 01:00
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любом чате. Об этом сообщает администрация сервиса в своём блоге.

"Уже несколько лет пользователи Telegram могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. В секретных чатах с 2013 года также есть таймер самоуничтожения, который позволяет не удалять сообщения вручную. С сегодняшнего дня (23 февраля) автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки", отмечает администрация.

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Также Telegram добавил временные ссылки для приглашения в группы и каналы и виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, в чём секрет возросшей популярности мессенджера Telegram.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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