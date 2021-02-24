В Госдуму внесли законопроект об обеспечении жильём бывших несовершеннолетних узников концлагерей

В настоящее время в этом нуждаются 2100 человек, на реализацию инициативы требуется 4,1 млрд рублей.

В Госдуму внесён законопроект об обеспечении жильём бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Об инициативе рассказал глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Давняя проблема. Не раз лично встречались с представителями союза бывших малолетних узников фашизма", — написал Нилов в своём телеграм-канале.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что инициатива направлена на обеспечение правовых гарантий для узников концлагерей и других мест принудительного содержания, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

По данным Минстроя, в России необходимо обеспечить жильём 2100 лиц данной категории, а по информации, представленной субъектами Российской Федерации за 2019 год, — 1835 человек.

Обеспечение предлагается за счёт средств федерального бюджета. Всего на реализацию потребуется около 4,1 миллиарда рублей.