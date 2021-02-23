В Роспотребнадзоре не исключили новых вспышек птичьего гриппа в России
Патоген преодолел межвидовой барьер и теперь может передаваться от пернатых к человеку.
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В России могут произойти новые вспышки птичьего гриппа, поскольку патоген перешёл межвидовой барьер и начал передаваться от птицы к человеку. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что заражения наблюдаются во многих странах Европы, и с учётом динамики их распространения появление следующих очагов — вопрос времени. Поэтому специалисты внимательно изучают вирус и разрабатывают вакцину и тест-системы.
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В настоящее время птичий грипп H5N8 не передаётся от человека к человеку, но пока не известно, как скоро он накопит необходимые для этого мутации, уточнили в Роспотребнадзоре.
Патоген попадает на птицефабрики и начинает мгновенно распространяться среди популяции пернатых. Однако в России мясо и прочая продукция проходят строгий санитарный контроль, а заражённое поголовье уничтожается, поэтому попадание инфицированной птицы и яиц на прилавки магазинов исключено, заверили в ведомстве.
Специалисты считают, что вирусу H5N8 непросто перейти к человеку, поэтому число заболеваний среди людей невысоко. Тем не менее при попадании в кровь птичий грипп может вызывать тяжёлые вирусные пневмонии и при отсутствии коллективного иммунитета способен перерасти в новую пандемию.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. По её словам, инфекция передаётся от птицы к человеку, от человека к человеку — пока нет. Данные о заражении людей птичьим гриппом российская сторона направила в ВОЗ. Центр "Вектор" начал разработку вакцины от H5N8.
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