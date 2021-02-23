В Роспотребнадзоре не исключили новых вспышек птичьего гриппа в России

В России могут произойти новые вспышки птичьего гриппа, поскольку патоген перешёл межвидовой барьер и начал передаваться от птицы к человеку. Об этом рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что заражения наблюдаются во многих странах Европы, и с учётом динамики их распространения появление следующих очагов — вопрос времени. Поэтому специалисты внимательно изучают вирус и разрабатывают вакцину и тест-системы.

В настоящее время птичий грипп H5N8 не передаётся от человека к человеку, но пока не известно, как скоро он накопит необходимые для этого мутации, уточнили в Роспотребнадзоре.

Патоген попадает на птицефабрики и начинает мгновенно распространяться среди популяции пернатых. Однако в России мясо и прочая продукция проходят строгий санитарный контроль, а заражённое поголовье уничтожается, поэтому попадание инфицированной птицы и яиц на прилавки магазинов исключено, заверили в ведомстве.

Специалисты считают, что вирусу H5N8 непросто перейти к человеку, поэтому число заболеваний среди людей невысоко. Тем не менее при попадании в кровь птичий грипп может вызывать тяжёлые вирусные пневмонии и при отсутствии коллективного иммунитета способен перерасти в новую пандемию.

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