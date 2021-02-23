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"Интересная формулировка": В МИД РФ прокомментировали блокировку 100 "связанных с Россией" аккаунтов

По итогам разбирательства будет дано экспертное заключение.

23 февраля 2021, 23:11
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

МИД РФ намерен разобраться, на каких основаниях Twitter заблокировал сто "российских" аккаунтов, которые якобы пытались влиять на США и Европу. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По её словам, это "интересная формулировка", под которую могут попасть миллионы пользователей.

"Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", — сказала Захарова в интервью РИА "Новости".

Twitter заблокировал 100 "связанных с Россией" аккаунтов

Twitter заблокировал 100 "связанных с Россией" аккаунтов

После оценки оснований блокировки МИД России даст экспертное заключение о произошедшем.

Ранее Украина пожаловалась в Twitter на верификацию аккаунта МИД России в Крыму.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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