"Интересная формулировка": В МИД РФ прокомментировали блокировку 100 "связанных с Россией" аккаунтов
По итогам разбирательства будет дано экспертное заключение.
Фото © ТАСС / Zuma
МИД РФ намерен разобраться, на каких основаниях Twitter заблокировал сто "российских" аккаунтов, которые якобы пытались влиять на США и Европу. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
По её словам, это "интересная формулировка", под которую могут попасть миллионы пользователей.
"Даже ресурсы Навального и сотоварищей — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", — сказала Захарова в интервью РИА "Новости".
После оценки оснований блокировки МИД России даст экспертное заключение о произошедшем.
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