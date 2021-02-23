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"Подыгрывает агрессивным нападкам": крымские татары опровергли заявление Украины о гонениях на них

Ранее постпред Украины при ООН заявил, что российские власти якобы хотят уничтожить самобытность малых народностей.

23 февраля 2021, 23:00
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымские татары считают несостоятельными заявления Киева о "гонениях" на них в Крыму после воссоединения полуострова с Россией и чувствуют себя куда лучше, чем под юрисдикцией Незалежной. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что российские власти хотят уничтожить самобытность малых народностей на полуострове.

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"Украина продолжает антироссийскую риторику в ООН, подыгрывая агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев. За неимением разумных и состоятельных аргументов выставляют борьбу с радикализмом как борьбу с народом", — подчеркнул Умеров в интервью РИА "Новости".

По словам главы автономии, украинские диаспоры и крымские татары чувствуют себя комфортно, поэтому Киеву не следует вмешиваться во внутренние дела России.

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Умеров порекомендовал властям Незалежной рассказать о "убийстве своих граждан и открытом геноциде", а также жёсткой цензуре и закрытии телеканалов. По его словам, эти факты в большей мере заслуживают рассмотрения в ООН.

Напомним, накануне состоялось пленарное заседание Генассамблеи ООН по теме Крыма и Донбасса. В ходе него Кислица заявил, что у России необходимо забрать право вето в Совете Безопасности организации.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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