Крымские татары считают несостоятельными заявления Киева о "гонениях" на них в Крыму после воссоединения полуострова с Россией и чувствуют себя куда лучше, чем под юрисдикцией Незалежной. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что российские власти хотят уничтожить самобытность малых народностей на полуострове.

"Украина продолжает антироссийскую риторику в ООН, подыгрывая агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев. За неимением разумных и состоятельных аргументов выставляют борьбу с радикализмом как борьбу с народом", — подчеркнул Умеров в интервью РИА "Новости".

По словам главы автономии, украинские диаспоры и крымские татары чувствуют себя комфортно, поэтому Киеву не следует вмешиваться во внутренние дела России.

Умеров порекомендовал властям Незалежной рассказать о "убийстве своих граждан и открытом геноциде", а также жёсткой цензуре и закрытии телеканалов. По его словам, эти факты в большей мере заслуживают рассмотрения в ООН.

Напомним, накануне состоялось пленарное заседание Генассамблеи ООН по теме Крыма и Донбасса. В ходе него Кислица заявил, что у России необходимо забрать право вето в Совете Безопасности организации.

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