Украина упрекнула Евросоюз из-за антироссийских санкций
В МИД Незалежной считают, что их мало.
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Киев позитивно оценивает расширение санкций Евросоюза против России по делу блогера Алексея Навального, однако необходимо также ввести ограничения из-за "нарушения прав человека в Крыму". Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим литовским коллегой Габриэлиусом Ландсбергисом.
"Я воспользовался возможностью, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применён к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", — заявил Кулеба.
Ландсбергис ответил, что Вильнюс готов поддержать санкции, если Киев предоставит убедительные доказательства нарушения прав человека на полуострове.
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Ранее на Украине ввели санкции против пяти россиян и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Бывший премьер страны Николай Азаров назвал это решение абсолютным беззаконием.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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