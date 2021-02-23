"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками. Видео © Соцсети

В Киеве несколько тысяч человек собрались возле Офиса Президента Украины Владимира Зеленского в поддержку националиста Сергея Стерненко, который сегодня был приговорён к семи годам тюрьмы. Трансляцию с места событий ведёт телеканал "Наш".

Сторонники осуждённого анонсировали митинг около 20:00. В центр города начали стягиваться силовики, Банковая улица была перекрыта. Изначально протест носил мирный характер, участники акции скандировали лозунги "Зелю геть!" и "Аваков чорт!".

Наиболее активные националисты попытались прорвать оцепление, но полиция начала оттеснять их. В ответ в правоохранителей полетели дымовые шашки и петарды, над толпой вспыхивали фаеры. Силовики применили слезоточивый газ, перешли в наступление и вытеснили демонстрантов от ворот Офиса Президента под их крики "Ганьба!".

Напомним, Сергей Стерненко обвиняется в убийстве и незаконном хранении холодного оружия. 24 мая 2018 года в Одессе радикал смертельно ранил ножом человека. Также ему инкриминируют похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году — за это националист был осуждён 23 февраля на семь лет.

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