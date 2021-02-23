Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать блогера Алексея Навального "узником совести" из-за его высказываний, сделанных в середине 2000-х годов. Об этом сообщил медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

"Наш политико-юридический департамент пришёл к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти. — Прим. Лайфа)", — приводит слова Артемьева ТАСС.

Медиаменеджер добавил, что согласно внутренним правилам организации "узником совести" не может быть человек, публично не дезавуировавший свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды.

Также 20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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