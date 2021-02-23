Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"
Эксперты пришли к выводу, что некоторые высказывания блогера направлены на разжигание ненависти.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать блогера Алексея Навального "узником совести" из-за его высказываний, сделанных в середине 2000-х годов. Об этом сообщил медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.
"Наш политико-юридический департамент пришёл к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech (высказываний, направленных на разжигание ненависти. — Прим. Лайфа)", — приводит слова Артемьева ТАСС.
Медиаменеджер добавил, что согласно внутренним правилам организации "узником совести" не может быть человек, публично не дезавуировавший свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды.
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Напомним, 2 февраля блогеру заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
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Также 20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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